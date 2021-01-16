مقابل 1.8 مليون جنيه.. الجيزة تنقذ معدات نظافة بقيمة 28 مليونا بعد تهالكها

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تمكنت محافظة الجيزة من إعادة 27 معدة نظافة متنوعة المهام يبلغ سعرها السوقي حاليا أكثر من 28 مليون جنيه، للعمل مجددًا بعد تهالكها وتعرض البعض منها للتكهين والتوقف منذ سنوات وذلك في إطار الحفاظ على المال العام واستغلال الإمكانات المتاحة وتنميتها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال تفقده المعدات عقب الانتهاء من أعمال إصلاحها أن التكلفة الإجمالية للإصلاح بلغت 1,8 مليون جنيه فقط حيث تم إعادتهم مجددًا للعمل بعد توقفها حيث وفرت على الدولة عشرات الملايين التي يمكن استغلالها في مشروعات وخدمات أخرى للمواطنين.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة الاستفادة القصوى من كل الإمكانات المتاحة والحفاظ على المال العام والحرص على صيانة المعدات بصفة دورية لكي لا تتهالك.

كما كلف المحافظ بسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة الباقية حتى يمكن الدفع بها في المناطق التي تحتاج إلى تدعيم لمعدات النظافة بها استمرارًا لجهود محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وأكد محافظ الجيزة للعمال تحفيزهم ماديًا حال الجد والاجتهاد في العمل وتكثيف مجهوداتهم لإصلاح المعدات المتوقفة ورفع كفاءة المعدات التي تعمل حاليًا.

كما أشار راشد إلى الدفع بأي معدات يتم إصلاحها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية والبؤر الساخنة التي تعاني ضعفًا في أداء شركات الجمع السكني موجهًا بتوقيع غرامات مشددة وفسخ للتعاقد مع شركات الجمع السكني غير الملتزمة بمعايير العمل التي تم وضعها.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة النظافة والتجميل أن المعدات التي تم الانتهاء من إصلاحها هي 20 سيارة نظافة حمولة 4 أطنان تبلغ تكلفتها الفعلية 13 مليون جنيه وقد وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 550 ألف جنيه و4 سيارات إسكانيا 4 أمتار تبلغ تكلفتها الفعلية 9 ملايين جنيه وقد تم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 800 ألف جنيه بالإضافة إلى 3 مكابس تبلغ تكلفتهم الفعلية 6 ملايين جنيه وصلت لحالة متهالكة وقد تم صيانتها وإعادتها للعمل مجدداً بتكلفة 500 ألف جنيه.