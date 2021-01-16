الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 2 مليارات جنيه قيمة قضايا خلال أسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 50 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و2 مليار قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية .

وشملت ضبط 70241 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 50639379 جنيه.

وضبط 1354 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة، ضمت 171 قضية ضرائب عامة، وكشف 132 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و107 قضية فى مجال الجمارك، و5 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و258 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 481 حكم قضائي، و185 قضية تحرى مدين ولجان فحص،

كما أثمرت الجهود عن ضبط4 قضايا في مجالات مكافحة جرائم إتجار في النقد الأجنبي "تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركي"، و5 قضايا في مجالات "اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام"، و6 قضايا في مجالات "استغلال نفوذ حقيقي - احتيال مصرفي – غسل أموال - كسب غير مشروع"، بقيمة إجمالية بلغت 2086953921 جنيه ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.