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الداخلية X أسبوع.. مصادر 8800 أرجيلة وغلق 4743 محل مخالف

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الداخلية X أسبوع.. مصادر 8800 أرجيلة وغلق 4743 محل مخالف الداخلية X أسبوع.. مصادر 8800 أرجيلة وغلق 4743 محل مخالف

مصراوي Masrawy

01:49 م السبت 16 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار ، استمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6412 قضية تموينية متنوعة، و1482 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8800 أرجيلة، وغلق 4743 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 10962 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.

وفى سياق آخر، ضبطت شرطة البيئة والمسطحات، 884 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وكذا ضبط 786 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و202 قضية في مجال حماية منافع الري والصرف (التعدي بالردم)، و179 قضية في مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، و84 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 345 لنش سياحي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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