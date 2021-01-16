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الأحد.. قطع التيار الكهربائي عن 3 قرى في دمياط

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الأحد.. قطع التيار الكهربائي عن 3 قرى في دمياط الأحد.. قطع التيار الكهربائي عن 3 قرى في دمياط

مصراوي Masrawy

01:39 م السبت 16 يناير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:

أعلن قطاع كهرباء دمياط اليوم السبت، فصل التيار عن عدد من الخطوط في المحافظة، غدًا الأحد، بسبب أعمال الصيانة والتطوير، وتجديد الشبكات.

وأوضح القطاع في بيان له، اليوم السبت، أنه من المقرر فصل مغذي طلمبات السنانية بكفر البطيخ، ومغذي الغنيمية بفارسكور، مضيفًا أن المناطق المتأثرة هي قرى السنانية، والغنيمية وحجاجة، من الثامنة صباحًا، وحتى الانتهاء من الأعمال.

كما يجري فصل التيار، في الفترة ذاتها، من مغذي مياه البستان، بمحطة محولات قرية الشعراء بمدينة دمياط.

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