بالصور.. مساعد وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة أسوان

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أسوان– إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، المشروعات الجديدة وحجم الأعمال التي تجري بالحرم الجامعي بصحاري على مساحة 400 فدان، والحرم الجامعي بأسوان الجديدة على مساحة 98 فدانًا.

وقال الدكتور أحمد غلاب، إنه جرى تفقد المبنى الإداري الجديد واستاد جامعة أسوان الرياضي، ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الاغراض، وحمام سباحة الأولمبي، وملاعب الكرة الشاطئية، وتطوير معامل كلية العلوم، والجراج الجديد وورش الصيانة لسيارات الجامعة، والمسرح الصيفي والشتوي، وأعمال البنية التحتية وإعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحاري، وأسوان الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تفقد مشروعات التطوير الشامل بالمستشفى الجامعي بأسوان، ومشروع إنشاء مستشفى الباطنة، ومستشفى الاستقبال والطوارئ.