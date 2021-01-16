أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. مساعد وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة أسوان

Print
بالصور.. مساعد وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة أسوان بالصور.. مساعد وزير التعليم العالي يتفقد المنشآت الجديدة بجامعة أسوان

مصراوي Masrawy

01:37 م السبت 16 يناير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، يرافقه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم السبت، المشروعات الجديدة وحجم الأعمال التي تجري بالحرم الجامعي بصحاري على مساحة 400 فدان، والحرم الجامعي بأسوان الجديدة على مساحة 98 فدانًا.

وقال الدكتور أحمد غلاب، إنه جرى تفقد المبنى الإداري الجديد واستاد جامعة أسوان الرياضي، ومجموعة الملاعب الرياضية متعددة الاغراض، وحمام سباحة الأولمبي، وملاعب الكرة الشاطئية، وتطوير معامل كلية العلوم، والجراج الجديد وورش الصيانة لسيارات الجامعة، والمسرح الصيفي والشتوي، وأعمال البنية التحتية وإعادة رسم وتخطيط الطرق الداخلية بالحرم بصحاري، وأسوان الجديدة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى تفقد مشروعات التطوير الشامل بالمستشفى الجامعي بأسوان، ومشروع إنشاء مستشفى الباطنة، ومستشفى الاستقبال والطوارئ.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية