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تونس: حجر صحي شامل حتى 24 يناير لمنع التظاهرات والتجمعات

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تونس: حجر صحي شامل حتى 24 يناير لمنع التظاهرات والتجمعات تونس: حجر صحي شامل حتى 24 يناير لمنع التظاهرات والتجمعات

مصراوي Masrawy

01:43 م السبت 16 يناير 2021

تونس- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة التونسية أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ الخميس الماضي ويستمر حتى غد الأحد، سيتبعه حجر صحي موجه لمنع التظاهرات والتجمعات بداية من يوم الاثنين المقبل وحتى 24 يناير الجاري.

وقالت نصاف بن علية، المتحدثة باسم الوزارة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل.

وأوضحت أنه ستُقدم توصيات، انطلاقا من هذا التقييم، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية في تونس.

وأشارت إلى أن الحجر الصحي الموجه والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 18 يناير يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين الولايات وحظر التجوال وتنظيم العمل علي فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.

وذكرت أن اللجنة العلمية تقدمت إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا بمقترح يدعو إلى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 أسابيع، غير أن تطبيقه لمدة تتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات، لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على 4 أيام على أن يليه حجر صحي موجه.

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