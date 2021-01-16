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بكين تمدد فترة متابعة "كوفيد-19" للمسافرين الوافدين إلى 28 يوما

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بكين تمدد فترة متابعة "كوفيد-19" للمسافرين الوافدين إلى 28 يوما بكين تمدد فترة متابعة "كوفيد-19" للمسافرين الوافدين إلى 28 يوما

مصراوي Masrawy

01:29 م السبت 16 يناير 2021

بكين- أ ش أ:

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين، السبت، ضرورة خضوع المسافرين الوافدين إليها إلى فترة متابعة صحية خاصة بمرض الجديد، لسبعة أيام إضافية بعد 21 يوما من المراقبة الطبية (الحجر الصحي)، وذلك بعد تسجيل حالات عدوى محلية متفرقة.

وذكرت سلطات بكين – في بيان عقب اجتماع مجموعة قيادة الوقاية والسيطرة على المرض في المدينة - أنه سيتم تعزيز إدارة مكافحة الأوبئة في أماكن الحجر الصحي المركزية، وسيتم إجراء اختبارات الحمض النووي للأشخاص المعنيين والمناطق المحيطة بهم بشكل متكرر.

وأضافت السلطات أن العاصمة قررت تشديد تدابير الإدارة الصحية للوافدين لمنع خطر انتقال العدوى من الأشخاص الذين تكون فترة حضانتهم للمرض طويلة جدا.

كانت بكين مددت مؤخرا فترة المراقبة الخاصة بكوفيد-19 للمسافرين القادمين إلى 21 يوما بعد تسجيل حالات متفرقة منقولة محليا.

ووفق المتحدث باسم حكومة بكين، شو خه جيان، تأكد إصابة مسافرين وافدين بكوفيد-19 بعد مرور فترة العزل التي تستمر 14 يوما، ما أدى إلى عودة انتشار الحالات المحلية.

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