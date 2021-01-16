عقوبات أمريكية بعد حملة توقيفات في صفوف المنادين بالديمقراطية

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واشنطن- (أ ف ب):

فرضت الولايات المتحدة الجمعة عقوبات على ستة مسؤولين صينيين ومن هونج كونج بعد حملة توقيفات في هونج كونج طالت ناشطين ونوابا سابقين منادين بالديمقراطية

وفي بيان، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكين وهونج كونج إلى "الإفراج فورا عن الأشخاص المستهدفين بموجب قانون الأمن القومي أو قوانين أخرى فقط لأنهم مارسوا حقوقهم وحرياتهم".

وأضاف قبل خمسة أيام من نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ندين تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتقويض الحريات والمسار الديمقراطي في هونج كونج وسنواصل استخدام كل السبل المتوافرة لنا لجعل المسؤولين يتحملون مسؤولية" أفعالهم.

ومن بين المسؤولين المستهدفين بهذه العقوبات تام يو-نشونغ الممثلة الوحيدة للمستعمرة البريطانية السابقة في اللجنة الدائمة للبرلمان الصيني فضلا عن مسؤولين في دائرة الأمن القومي في شرطة هونج كونج.

وانتقدت حكومة هونج كونج في بيان السبت هذه العقوبات معتبرة أنها "وقحة ومشينة". وعبرت عن "غضبها العارم". ونددت بهذه "الإجراءات القمعية" التي تشكل برأيها، محاولة أخرى من واشنطن للتدخل في شؤون الصين الداخلية.

واستهدفت حملة توقيفات في السادس من يناير أكثر من خمسين من شخصيات المعارضة في هونج كونج من بينهم محام أميركي، بموجب قانون صارم للأمن القومي فرضته بكين في نهاية يونيو في هونج كونج.

وساهم إقرار هذا القانون الذي اعتبره الدول الغربية تراجعا عن الحكم الذاتي الممنوح لهونج كونج، في ارتفاع حدة التوتر العالية أصلا بين الولايات المتحدة والصين.