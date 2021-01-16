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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تستكمل مستشفى حميات دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال تركيب شبكة الأكسجين، بعد نجاح مبادرة شبابية جرى إطلاقها مؤخرًا، لجمع تبرعات للمساهمة في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد.

وأكد مصطفى حمزة، عضو المبادرة، أنه بعد المشكلة التي طرأت مؤخرًا بسبب نقص أسطوانات الأكسجين في الأسواق لبيعها في السوق السوداء، جرى إطلاق مبادرة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفت يوسف شرابي، عضو المبادرة، إلى أنه وفقًا لما شهدته مدينة دسوق، بخصوص اسطوانات الأكسجين في الفترة الأخيرة، جرى رصد قيمة تكاليف إنشاء شبكة الأكسجين بمستشفى حميات دسوق، وتبين أنها تبلغ 210 الف جنيه، فجرى جمعها من خلال فاعلي الخير، في إطار المشاركة الاجتماعية للمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا.