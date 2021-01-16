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بالجهود الذاتية.. تركيب أكسجين في مستشفى حميات دسوق- صور

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بالجهود الذاتية.. تركيب شبكة أكسجين في مستشفى حميات دسوق- صور بالجهود الذاتية.. تركيب أكسجين في مستشفى حميات دسوق- صور

مصراوي Masrawy

01:17 م السبت 16 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

تستكمل مستشفى حميات دسوق في كفر الشيخ، اليوم السبت، أعمال تركيب الأكسجين، بعد نجاح مبادرة شبابية جرى إطلاقها مؤخرًا، لجمع تبرعات للمساهمة في علاج مصابي المستجد.

وأكد مصطفى حمزة، عضو المبادرة، أنه بعد المشكلة التي طرأت مؤخرًا بسبب نقص أسطوانات الأكسجين في الأسواق لبيعها في السوق السوداء، جرى إطلاق مبادرة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفت يوسف شرابي، عضو المبادرة، إلى أنه وفقًا لما شهدته مدينة دسوق، بخصوص اسطوانات الأكسجين في الفترة الأخيرة، جرى رصد قيمة تكاليف إنشاء شبكة الأكسجين بمستشفى حميات دسوق، وتبين أنها تبلغ 210 الف جنيه، فجرى جمعها من خلال فاعلي الخير، في إطار المشاركة الاجتماعية للمساهمة في علاج المصابين بفيروس كورونا.

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