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الأمن الاقتصادي: ضبط 3212 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

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الأمن الاقتصادي: ضبط 3212 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية الأمن الاقتصادي: ضبط 3212 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

مصراوي Masrawy

01:22 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 3212 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و12922 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 448 قضية متنوعة، و6 قضية (مصنفات سمعية وسمعية بصرية - مطبوعات)، وضبط 1255 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر).

وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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