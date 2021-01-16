أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دعم المشروعات وآخر تطورات "الري الحديث"

Print
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دعم المشروعات وآخر تطورات "الري الحديث" وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان دعم المشروعات وآخر تطورات "الري الحديث"

مصراوي Masrawy

01:11 م السبت 16 يناير 2021

كتب- مصراوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحث معه سبل دعم ودفع مشروعات التوسع الأفقي والحصر التصنيفي بالوادي، وأيضًا آخر تطورات مشروع منظومة الري الحديث والحقلي؛ حيث يوجد بالمحافظة أكبر مساحة للمرحلة الأولى من مشروع تحديث الري بنحو 205 آلاف فدان.

وبحث الوزير والمحافظ أيضًا سبل كيفية دفع مبادرة إحياء صناعة الحرير الطبيعي ومشروع دودة القز، وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة في هذا الشأن، وبمشاركة بعض المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني.

وتم بحث آليات التوسع في الاستزراع السمكي التكاملي واستثمار الأحواض والمزرعة السمكية التابعة للوزارة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية