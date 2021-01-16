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"التعليم" تُنهي استعدادها للفصل الثاني.. و6 ملايين طالب يستكملون رحلتهم التعليمية غدًا

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أكدت أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول والتفاعل مع معلميهم

يعود ستة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام غدًا الأحد، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد؛ حيث أنهت وزارة التعليم استعداداتها كافة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 1442هـ، من خلال منصة "مدرستي"، وقنوات عين (23 قناة فضائية)، وقنوات دروس في اليوتيوب، وبوابة التعليم الوطنية عين، وتطبيق الروضة الافتراضية.

ووفق وزارة التعليم، تبدأ جميع المدارس في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات من صباح يوم غد الأحد، توزيع 62 مليون كتاب مدرسي على الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام، من خلال التنسيق بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم لاستلام الكتب الدراسية، وتطبيق كل الإجراءات الصحية الاحترازية أثناء عمليات التسليم، إلى جانب توفير الأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء أمورهم على الاستفادة من الخدمات المقدمة في التعليم عن بُعد، وتوزيعها مع الكتب المدرسية، وتوفير نسخة إلكترونية على موقع الوزارة ومنصاتها الإلكترونية.

وأكدت وزارة التعليم أهمية الحضور والمواظبة للطلاب والطالبات منذ اليوم الأول للدراسة، والتفاعل مع معلميهم من خلال الفصول الافتراضية في منصة مدرستي، والزيارات الأسبوعية للمدرسة لاستلام التكليفات لمن لم يتمكنوا من الدخول للمنصة؛ مشيدةً بتعاون الأسر وأولياء الأمور في نجاح العملية التعليمية عن بُعد، والجهود الكبيرة التي يبذلها المعلمون والمعلمات مع طلابهم، وتعزيز نواتج التعلم في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، كما أكدت الوزارة دور المشرفين التربويين في المتابعة والتقييم، وقادة المدارس في تنظيم الجداول الدراسية والتواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم لتقديم الدعم والمساندة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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