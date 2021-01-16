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ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملات مكبرة بالقليوبية

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ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملات مكبرة بالقليوبية ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملات مكبرة بالقليوبية

مصراوي Masrawy

01:04 م السبت 16 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

شنت إدارة شرطة المسطحات المائية بمديرية أمن القليوبية، اليوم السبت، حملة مكبرة على عدد من المصانع، للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، حفاظًا على سلامتهم والتأكد من جودتها.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات بالقناطر الخيرية، بشن حملة مكبرة على المصانع وقياس نسبة عوادم السيارات لتقليل التلوث البيئي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بدون ترخيص، بداخله 1425 كيلو جرام لحوم، و1210 كيلو جرام دواجن، و150 فرد سمان، و350 كيلو جرام ملح، و250 لتر زيت طعام، و150 كيلو جرام مرقة دجاج، و250 كيلو جرام مكرونة، بدون بيانات ومجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع بدون ترخيص، بداخله 2065 لتر منظفات، و2185 عبوة مستحضرات تجميل، و420 مواد خام مستحضرات تجميل، بدون بيانات وبدون علامة تجارية.

كما جرى ضبط 21 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات، و6 محلات جزارة ودواجن بداخلهم كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر ومتغيرة الخواص الطبيعية، وكمية من لحوم الدواجن بدون بيانات ومجهولة المصدر والصلاحية.

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