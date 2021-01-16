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احتفظت بجثة زوجها عامين.. التحقيق مع طبيبة وابنتها في الإسكندرية

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احتفظت بجثة زوجها عامين.. التحقيق مع طبيبة وابنتها في الإسكندرية احتفظت بجثة زوجها عامين.. التحقيق مع طبيبة وابنتها في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:01 م السبت 16 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

باشرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة احتفاظ طبيبة بجثة زوجها طبيب الأسنان أعلى مرتبة بصالة الفيلا سكنهم بعد وفاته لمدة عامين كاملين.

كان قسم شرطة أول العامرية تلقى إخطارًا بالعثور على جثة "عبد الله.ع.أ.ح"، 64 عامًا، طبيب أسنان في حالة تحلل كامل أعلى مرتبة بصالة فيلا بمنطقة العامرية.

ووجه اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث، لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات أن الفيلا المشار إليها يقيم بها طبيب الأسنان المتوفي رفقة زوجته "ح.ح.ح" 55 عامًا، طبيبة، وابنتهما "ت.ع.ع.ح" 20 عامًا، طالبة.

وقررت "ن.ح" شقيقة الزوجة، أنها حضرت لزيارة شقيقتها وفوجئت بزوجها متوفي، وجثته مسجاة أعلى مرتبة بصالة الفيلا سكنهم، في حالة تحلل كامل.

وأضافت شقيقة الزوجة في التحقيقات، أنها أصيبت بصدمة وتجمع الجيران على صراخها وأخطروا الشرطة، مشيرة إلى أن أسرة شقيقتها تعيش في عزلة منذ 10 سنوات.

وأوضحت أن زوج شقيقتها كان يُعاني من عدة أمراض مزمنة، وشقيقتها منعزلة عن المجتمع وغير متزنة وتعاني من أمراض نفسية وعصبية، وابنتهما متأخرة عقليًا.

وبسؤال الزوجة تبين عدم اتّزانها، وقالت أنها وضعت زوجها أعلى مرتبة بأرضية الصالة اعتقادًا منها أنه على قيد الحياة، وكانت تقوم بإعطائه الطعام مستخدمة سرنجة طبية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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