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النيابة تحقق في واقعة الشاب العاري بدمياط.. ومقدم البلاغ: "لازم يعتذر"

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النيابة تحقق في واقعة الشاب العاري بدمياط.. ومقدم البلاغ: "لازم يعتذر" النيابة تحقق في واقعة الشاب العاري بدمياط.. ومقدم البلاغ: "لازم يعتذر"

مصراوي Masrawy

12:55 م السبت 16 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

باشرت النيابة العامة بدمياط، اليوم السبت، التحقيق في واقعة ظهور شاب بالملابس الداخلية، عبر بثه على إحدى المنصات، وذلك عقب تقدم محامي ببلاغ اتهمه فيه بخدش الحياء.

وقال المحامي حمدي وهدان، مقدم البلاغ وكيلًا عن عدد من أهالي دمياط، إن هناك اتجاه للتصالح مع الشاب بضمان والدته وتعهدها بعدم تكرار الواقعة، مع ضرورة اعتذار الشاب.

وأضاف المحامي، أن الغرض من العقوبة هو الردع العام لكل من تسول له نفسه ارتكاب الأخطاء، موضحًا: "أنا متنازل عن حقي في القضية، ولست طرفًا في خصومة، ولا أتمنى أن أكون مصدر أذى لأي شخص".

وألقت قوات الأمن، أمس الجمعة، القبض على الشاب المتهم بتصوير مقاطع فيديو بملابس داخلية خلال تجوله في شوارع المحافظة.

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