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نسب الجرعات وأعراض خطيرة.. ننشر استمارة العزل المنزلي للأطفال المصابة بكورونا

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نسب الجرعات وأعراض خطيرة.. ننشر استمارة العزل المنزلي للأطفال المصابة بكورونا نسب الجرعات وأعراض خطيرة.. ننشر استمارة العزل المنزلي للأطفال المصابة بكورونا

مصراوي Masrawy

01:00 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

انتهت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة من وضع استمارة التعليمات الخاصة بمريض كورونا داخل العزل المنزلي للأطفال.

وينشر مصراوي استمارة الإرشادات والتي جاء في خطوتها الأولى ضرورة التأكد من استلام جرعات العلاج التالية، موضحة أنه يتم حساب الجرعة الكلية وفقا لوزن الطفل:

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وأشارت المديرية إلى أنه عند ظهور أي من الأعراض التالية يتوجه المريض فورا إلى المستشفى.

1- استمرار ارتفاع درجة الحرارة لمدة تزيد عن 3 أيام.

2- ضيق تنفس.

3- ألم شديد بالصدر يعيق التنفس.

4- نهجان أثناء الراحة.

5- علامات الجفاف أو تشنجات.

5- اضطراب الوعي.

6- كحة مدممة.

7- علامات أخرى تدل على شدة المرض.

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