اتصال ورسالة والصرف غداً.. طرق مجانية للاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

تبدأ الحكومة، غداً الأحد الموافق 17 يناير 2012، صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المقررة بـ 500 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم العمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موعد استحقاقهم لمنحة العمالة غير المنتظمة على النحو التالي:

- التواصل مع وزارة القوى العاملة عبر الموقع الرسمي.. اضغط هنـــا

- اختيار "المستفدين من منحة العمالة غير المنتظمة"، والتي يجرى تحديث البيانات بها خلال الفترة الحالية.

- الاتصال على الخط الساخن رقم 142، أو إرسال رسالة نصية بالرقم القومي على نفس الرقم ليتم الرد برسالة عن أحقية المواطن في المنحة أم لا.. مجاناً.

- الاتصال على أرقام هواتف القوى العاملة الأرضية الثابت، 01212201303 واتساب، أو

02-22609361, 02-22609362, 02- 22609362 والذي يقوم المستقبل للاتصال بتحويل المتصل للإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة.

- في حال استحقاق المواطن يجرى إبلاغه بميعاد صرف المنحة والفرع الذي يمكن صرفها من خلاله سواء من مكاتب البريد أو من ماكينات الصرف الآلي ATM في فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو البنك الزراعي المصري، أو المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.

- عدم ذهاب المستفيد من المنحة إلى منافذ الصرف المحددة إلا بعد تلقيه رسالة نصية على التليفون المحمول، تفيد بتوجهه في ميعاد محدد للصرف.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، الخميس الماضي عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وخلال الاجتماع أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين، على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجاري صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن عدد العمالة غير المنتظمة التي حدثت بياناتها بلغ نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى، وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل.