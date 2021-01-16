أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عقيل: ماعت تستمر في دعمها المجتمعي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا

Print

مصراوي Masrawy

12:48 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عددا من المبادرات خلال الشهر الأول من العام الجديد 2021 وذلك في إطار مشروعها "تعزيز التضامن الإنساني عبر الحوار بين الأديان في مواجهة كوفيد 19" المنفذ بالتعاون مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وأوضح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن المؤسسة تستمر في مواصلة جهودها ودعمها للمجتمع المصري موضحا أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف والمؤسسات لمواجهة هذه الجائحة وتداعياتها.

وجاءت "الوقاية أولاً" أولى تلك المبادرات، حيث قام مجموعة من المشاركين بالتنسيق مع مؤسسة ماعت بإنشاء صفحة عبر تطبيق الفيسبوك لنشر المعلومات الصحيحة المرتبطة بفيروس كورونا.

كما تعيد تداول المعلومات الطبية المنشورة عن وزارة الصحة المصرية حول العزل المنزلي الأعراض المتزامنة للموجة الثانية لإيصالها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، كما ينشر عليها سلسة معلوماتية حول اللقاحات العلاجية وآثارها الجانبية، يمكنك متابعتها عبر هذا الرابط: اضغط هنا

.

وقالت مونيكا مينا مديرة المشروع إنهم يسعون بالتعاون مع القادة الدينيين إلى توفير الدعم النفسي للمصابين والتصدي لظاهرة الوصم المجتمعي حيث يتم توفير بعض سبل الدعم النفسي ومحاولة خلق مناخ إيجابي عبر هذه الصفحة من خلال توفير عدد من الكتب المفيدة واقتراحات موسيقية وفنية بالإضافة إلى سلسلة من الأفلام والألعاب الرياضية لتعزيز الطاقة الإيجابية والإبقاء على السلام النفسي والمجتمعي.

هذ بالإضافة إلى سلسة من الفيديوهات التي تهدف لمناهضة السرديات المعززة للوصم المجتمعي والصور النمطية المصاحبة للمرض والتي سيتم إطلاقها على مدار النصف الثاني من شهر يناير من هذا العام.

جدير بالذكر أن هذه المبادرات جاءت عبر جلسات واجتماعات نقاشية شارك فيها عدد من أعضاء الكليات الإكليريكية التابعة للكنائس القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية وممثلين عن منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدد آخر من الشباب الأزهري والباحثين الأكاديميين في ثقافة وبناء السلام والتعددية الدينية.

7f86a08e-997f-4fb4-bcc5-9ded255b56f2

20ad1dab28.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية