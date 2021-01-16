3 مليارات دولار للجزء الأول.. 10 معلومات عن أول نظام نقل سريع بالسكة الحديد

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

وقعت الهيئة القومية للأنفاق، وشركة سيمنز للتنقل مذكرة تفاهم مع الشركات المحلية أوراسكوم للإنشاءات ش. م. والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) - لتصميم وتركيب وتشغيل أول نظام نقل سريع بالسكك الحديدية في مصر.

وينشر مصراوي التفاصيل الكاملة للمشروع الجديد، وفقا لما أعلنه موقع الشركة وكذلك صورة النموذج التصميمي للقطارات السريعة، على النحو التالي:

1- يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية أوراسكوم للإنشاءات ش. م. والمقاولون العرب.

2- تتولى شركة Siemens Mobility تقديم خدمات الصيانة.

3- تضم الاتفاقية نظام سكك حديدية بشبكة طولها 1000 كم.

4- الجزء الأول عبارة عن خط عال السرعة بطول 460 كم.

5- تبلغ قيمة الطلب لهذا الخط الأولي عال السرعة حوالي 3 مليارات دولار.

6- يدعم الخط توفير وسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة للمصريين.

7- يوفر دفعة تكنولوجية لمصر ويخلق فرص عمل محلية.

8- يعزز النظام تجربة الركاب بشكل كبير ويقلل من وقت السفر لملايين المصريين.

9- يربط مدن العلمين النامية على البحر الأبيض المتوسط بالعين السخنة على البحر الأحمر ويمر أيضًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

10- سيكون الخط أيضًا قابلاً للتشغيل لأغراض نقل البضائع مما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.