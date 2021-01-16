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3 مليارات دولار للجزء الأول.. 10 معلومات عن أول نظام نقل سريع بالسكة الحديد

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3 مليارات دولار للجزء الأول.. 10 معلومات عن أول نظام نقل سريع بالسكة الحديد 3 مليارات دولار للجزء الأول.. 10 معلومات عن أول نظام نقل سريع بالسكة الحديد

مصراوي Masrawy

12:41 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد نصار:

وقعت الهيئة القومية للأنفاق، وشركة سيمنز للتنقل مذكرة تفاهم مع الشركات المحلية أوراسكوم للإنشاءات ش. م. والمقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) - لتصميم وتركيب وتشغيل أول نظام نقل سريع بالسكك الحديدية في .

وينشر مصراوي التفاصيل الكاملة للمشروع الجديد، وفقا لما أعلنه موقع الشركة وكذلك صورة النموذج التصميمي للقطارات السريعة، على النحو التالي:

1- يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الشركات المحلية أوراسكوم للإنشاءات ش. م. والمقاولون العرب.

2- تتولى شركة Siemens Mobility تقديم خدمات الصيانة.

3- تضم الاتفاقية نظام سكك حديدية بشبكة طولها 1000 كم.

4- الجزء الأول عبارة عن خط عال السرعة بطول 460 كم.

5- تبلغ قيمة الطلب لهذا الخط الأولي عال السرعة حوالي 3 مليارات دولار.

6- يدعم الخط توفير وسائل نقل نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة للمصريين.

7- يوفر دفعة تكنولوجية لمصر ويخلق فرص عمل محلية.

8- يعزز النظام تجربة الركاب بشكل كبير ويقلل من وقت السفر لملايين المصريين.

9- يربط مدن العلمين النامية على البحر الأبيض المتوسط بالعين السخنة على البحر الأحمر ويمر أيضًا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

10- سيكون الخط أيضًا قابلاً للتشغيل لأغراض نقل البضائع مما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.

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