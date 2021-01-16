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27 فبراير.. الحكم في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

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27 فبراير.. الحكم في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد 27 فبراير.. الحكم في دعوى إنشاء لجنة الوقاية من الفساد

مصراوي Masrawy

12:47 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح، للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى رقم ٢٧١٨١ لسنة ٧٠ ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.

وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولاً على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.

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