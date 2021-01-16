تأجيل دعوى إلغاء وشطب السجل التجاري لصيدليات 19011 لـ 13 مارس

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من صلاح بخيت المحامى، وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي طالب فيها بإلغاء قيد وشطب ومحو السجل التجاري لشركة صيدليات 19011 (ألفا لإدارة الصيدليات) برقم 98503 استثمار القاهرة لمخالفته لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ولتحايله على القانون وارتكاب جرائم، وتنفيذ للحكم الصادر من استئناف القاهرة بشطب عدد من صيدليات السلسلة برقم 7484 لسنة 134 ق و5135 لسنة131 ق لجلسة 13 مارس المقبل .

وجاء بصحيفة الدعوى التي حملت رقم 2268 لسنة 74 قضائية.

أن الشركة صاحبة السجل التجاري محل الدعوى قامت بالتحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وامتلكت أكثر من مائة صيدلية وإدارتها رغم حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته أكثر من صيدلية واحدة، علما بتأييد المحكمة الدستورية العليا لحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية.

وجاء في الصحيفة أن 19011 قامت بشراء الصيدليات المملوكة لمتحايل مشطوب نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة ومدان جنائيا عن تهمة التحايل ومحكوم ضده نهائيا بشطبه وبغلق صيدلياته.