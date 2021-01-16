وزير الخارجية :  فتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام

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قال : ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر .. بيان العلا سينعكس إيجابا

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان انه ستتم استعادة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر كما انه سيتم فتح "سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام " .



واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره الاردني : بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي و ناقشت مع وزير الخارجية الأردني الملفات الثنائية المشتركة .



وأشار الوزير ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية وقال : بحثنا الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة .

وقال : تأتي زيارة وزير الخارجية الأردني، في لقاء لتعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتنسيق والتشاور المستمر فيما بيننا تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وأكدنا خلال الاجتماع على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرات السلام العربية، وأهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين، لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع : كما ناقشنا الأوضاع في كل من سوريا واليمن ولبنان وليبيا، إضافة إلى التدخلات الإيرانية والتركية في شؤون دول المنطقة والمملكة العربية السعودية.