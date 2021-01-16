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غدًا بالأفلاج.. 120 جولة ميدانية تزامن انطلاق الفصل الدراسي الثاني

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غدًا بالأفلاج.. 120 جولة ميدانية تزامن انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا بالأفلاج.. 120 جولة ميدانية تزامن انطلاق الفصل الدراسي الثاني
متابعة لإجراءات "مدرستي" وإسناد المواد وتسليم الجداول واستلام الكتب

غدًا بالأفلاج.. 120 جولة ميدانية تزامن انطلاق الفصل الدراسي الثاني

تستعد إدارة تعليم الأفلاج، غدًا الأحد، لمتابعة ومساندة المدارس في العمليات التربوية والتعليمية مع انطلاقة أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثاني؛ وذلك عبر أكثر من 120 جولة ميدانية للمشرفين والمشرفات يتم الانتهاء من خطط تنفيذهم طوال الأسبوع القادم.

وتأتي الجولات الميدانية من تعليم الأفلاج على مدارس "البنين والبنات" حرصًا على تقديم الدعم اللازم لها والوقوف على كل العمليات التربوية والتعليمية والإجراءات الاحترازية، ومتابعة البداية الجادة للفصل الدراسي الثاني، والاطلاع على إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بمنصة مدرستي وإسناد المواد للمعلمين وتسليم الجداول للمعلمين واستلام جميع الطلاب للكتب الدراسية، وتلمس الجوانب الإيجابية لتعزيزها لتطوير الأداء الفعال في الميدان التربوي بما يواكب متطلبات المرحلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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