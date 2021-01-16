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بسبب تحليل "PCR".. موقف محرج بمطار القاهرة لوزير الشباب بالرأس الأخضر

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بسبب تحليل "PCR".. موقف محرج بمطار القاهرة لوزير الشباب بالرأس الأخضر بسبب تحليل "PCR".. موقف محرج بمطار القاهرة لوزير الشباب بالرأس الأخضر

مصراوي Masrawy

12:31 م السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تعرَّض وزير الشباب والرياضة لجمهورية الرأس الأخضر، إلى موقف محرج بمطار القاهرة الدولي، عندما حاول السفر على الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت.

فوجئ موظفو الشركة أثناء إنهاء الإجراءات أن الوزير لا يحمل معه تحليل PCR؛ حيث رفض الموظفون سفره لحين إحضار التحليل.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة الألمانية المتجهة إلى فرانكفورت: فوجي وزير الشباب بجمهورية الرأس الأخضر، بمبنى الركاب رقم 3 في المطار، بعدم حمله تحليل PCR ورفض الشركة سفره، وعلى الفور تدخل فريق العلاقات العامة برئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، وتلاحظ أن الوزير يحمل معه جواز سفر ثانياً برتغالي الجنسية، وقام رجال العلاقات العامة بتقديم الجواز إلى موظفي الشركة؛ حيث يسمح بدخول فرانكفورت دون تحليل PCR، وتمت الموافقة على سفر الوزير دون التحليل، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات سفره.

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