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البحرين: تأجيل تسليم إمدادات لقاح فايزر- يونتيك ضد كورونا

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البحرين: تأجيل تسليم إمدادات لقاح فايزر- يونتيك ضد كورونا البحرين: تأجيل تسليم إمدادات لقاح فايزر- يونتيك ضد كورونا

مصراوي Masrawy

12:36 م السبت 16 يناير 2021

وكالات:

أعلنت البحرينية عن تأجيل موعد تسليم شحنة مقررة من اللقاح ضد المستجد الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، حسبما نقلت اليوم .

وأكدت وزارة الصحة البحرينية في بيان نشرته أمس الجمعة أن شحنة اللقاح التي كان من المقرر أن تتسلمها البلاد في يناير الجاري لن تصل في الموعد المحدد مسبقا وستتم إعادة جدولتها، حسب ما أفادت به الشركة المصنعة وفق عملياتها الخاصة بالانتاج والتوريد.

وشددت الوزارة على أن هذا التأخير لن يؤثر على المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من لقاح "فايزر" و"بيونتيك" في الفترة المقبلة وفقا للمواعيد المقررة نظرا لتوافر الكمية المطلوبة لهم.

وأشارت الوزارة إلى أن "فايزر" أبلغت الدول المستوردة للقاحها أنها تعمل على زيادة الإنتاج "بما يكفي لتغطية الطلبات من كافة دول العالم، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة في وقت لاحق".

وسبق أن أعلنت "فايزر" عن اضطرابات متوقعة في إمدادات لقاحها أواخر يناير الجاري وأوائل فبراير، بسبب تغييرات في عمليات التصنيع لتعزيز الإنتاج.

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