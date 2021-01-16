★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات:

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن مناصري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغاضبين خلال اقتحامهم لمبنى الكابيتول (الكونجرس)، اقتربوا لمسافة عشرات الأمتار فقط من نائب الرئيس مايك بنس وعائلته.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته أمس الجمعة بناء على فيديوهات وإفادات مسؤولين أمنيين، أن نحو 30 مترا فقط كان تفصل بين بنس وزوجته وابنتهما والمشاغبين الذين كان بعضهم يعبرون عن غضبهم إزاء رفض نائب الرئيس إلغاء نتائج الانتخابات وكانوا يصفونه بـ "الخائن" داعيين إلى "إعدامه شنقا".

وحسب التقرير، تم إجلاء بنس من قاعة اجتماعات مجلس الشيوخ بعد نحو 14 دقيقة فقط من إبلاغ شرطة الكابيتول لأول مرة عن وجود متسللين داخل المبنى، وأتاح هذا التأخر للمشاغبين الاقتراب منه لمسافة خطيرة.

وأوضحت الصحيفة أن المشاغبين صعدوا على مدرج يؤدي إلى الطابق الذي يستضيف قاعة مجلس الشيوخ بعد نحو دقيقة من مغادرة بنس لها، وأصبحوا على بعد نحو 30 مترا فقط عن الغرفة التي نقل عناصر للخدمة السرية إليها نائب الرئيس وعائلته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لو دخل المشاغبون إلى المكان قبل ثوان معدودة من ذلك لكان بإمكانهم ملاحظة بنس، مؤكدة أن ضابطا في شرطة الكابيتول تبين لاحقا أن اسمه يوجين غودمان صرف اهتمامهم واقتادهم بمفرده إلى جزء آخر من المبنى.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ضابط، جراء أعمال الشغب داخل مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.