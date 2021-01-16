استقبال 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا بمستشفى الأطفال ببنها

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلن مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، اليوم السبت، استقبال 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد، وجرى حجزهم لحين إجراء المسحة الطبية لهم، مع استمرار وضعهم تحت الملاحظة.

وكان مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في القليوبية، قد أعلن اليوم السبت خروج طفلين، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد.

وأكد المصدر، في تصريحات اليوم، أن الطفلين أجريا مسحتين متتاليتين على مدار 5 أيام أثبتت تعافيهما، منوهًا على أن الطفلين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا.