ذبحوه في سيارته.. 5 ساعات داخل العمليات تنقذ مصابًا من الموت بسوهاج

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سوهاج– عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبي بقيادة الدكتور إسلام عامر، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بكلية الطب جامعة سوهاج، في إنقاذ حياة مريض تعرض للذبح من رقبته أثناء تواجده بسيارته الخاصة، على أيدي مجهولين، بعد جراحة استغرقت 5 ساعات.

وقال "عامر" اليوم السبت، إن المريض يقيم في البلينا، ووصل إلى المستشفى في حالة سيئة، ويعاني من نزيف شديد بالرقبة وتجمع دموي كبير أسفل القصبة الهوائية، مع هبوط حاد بالدورة الدموية، إثر جرح قطعي كبير غائر بالرقبة.

وأضاف أستاذ الجراحة، إلى أنه بفحص حالة المريض جرى استكشاف جرح عميق بالرقبة يصل طوله ٢٥ سنتيمتر وبعمق ٧ سنتيمتر، وتهتك بالغدد اللعابية ونزيف بالشرايين والأوردة الأساسية بالرقبة، وقطع العصب الوجهي الخاص بالشفة السفلية.

وأوضح "عامر" أنه جرى إصلاح قطع العصب الوجهي الخاص بالشفة السفلية للمريض بواسطة الميكروسكوب الجراحي، وإنقاذ حالة المريض.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية للمريض ضم كل من الدكتور إسلام عامر أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بكلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور حاتم عبدالسميع طبيب تخدير، الدكتور أحمد رأفت والدكتور محمود سعد أطباء جراحة.