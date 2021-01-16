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اختبار المحركات العملاقة في محطات الصرف الصحي بمدن القناة

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اختبار المحركات العملاقة في محطات الصرف الصحي بمدن القناة اختبار المحركات العملاقة في محطات الصرف الصحي بمدن القناة

مصراوي Masrawy

12:23 م السبت 16 يناير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، إنه جرى إجراء أول اختبار للمحركات العملاقة بمحطات الصرف الصحي، بعد أعمال رفع الكفاءة والصيانة بالورش الكبرى المتخصصة، لضمان استدامة المحركات والطلمبات داخل محطات الصرف الصحي.

وأشار اللواء عصمت، خلال متابعته عملية الاختبارات، إلى لجنة فنية توجهت إلى الورش بمدينة العبور، للوقوف على ما جرى من إصلاح وصيانة أكبر محركات الشركة بقدرة 860 كيلو وات، بهدف المتابعة ونقل الخبرات.

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