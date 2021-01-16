محافظ أسيوط: اعتماد عدد من طلبات التصالح في مخالفات البناء

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أسيوط- محمود عجمي:

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، عدد من طلبات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمدينتي أسيوط وديروط، والتي يجري تسليمها للمواطنين الذين سددوا المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون، على أن يجري استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسيوط، بالمهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط، استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية، وسداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح.