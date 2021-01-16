أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

خروج 80 متعافى من كورونا بمستشفى الأقصر العام

Print
خروج 80 متعافى من كورونا بمستشفى الأقصر العام خروج 80 متعافى من كورونا بمستشفى الأقصر العام

مصراوي Masrawy

12:14 م السبت 16 يناير 2021

الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، خروج ٨٠ حالة تعافي وشفاء من ، منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحتى اليوم السبت.

وأوضح خلف، أن المستشفى يجري عملية فرز للمصابين فور ظهور أعراض عليهم في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يجري نقلهم إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل.

وأضاف مدير مستشفى الأقصر العام، أن الحالات المحجوزة في قسم العناية المركزة يجري متابعتها من خلال أطباء عناية مركزة، بقيادة الدكتور منتصر عبدالفتاح الأستاذ في كلية طب جامعة أسيوط.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

القصير يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "البحوث الزراعية" و "الريف المصري"

شبكة عيون الإخبارية