خروج 80 متعافى من كورونا بمستشفى الأقصر العام

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الأقصر- محمد محروس:

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، خروج ٨٠ حالة تعافي وشفاء من فيروس كورونا، منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي، وحتى اليوم السبت.

وأوضح خلف، أن المستشفى يجري عملية فرز للمصابين فور ظهور أعراض عليهم في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يجري نقلهم إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل.

وأضاف مدير مستشفى الأقصر العام، أن الحالات المحجوزة في قسم العناية المركزة يجري متابعتها من خلال أطباء عناية مركزة، بقيادة الدكتور منتصر عبدالفتاح الأستاذ في كلية طب جامعة أسيوط.