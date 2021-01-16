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مجلس الأمن الدولي يوافق على مبعوث دولي جديد إلى ليبيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب ما قاله مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك"، لم تكن هناك اعتراضات على تعيين كوبيس مبعوثا خاصا إلى ليبيا، وأكد مصدر ثان هذه المعلومات. والآن يجب أن يتخذ الأمين العام القرار الرسمي بشأن التعيين.

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

هذا وفي وقت سابق، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين المنسق الخاص الحالي للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيس، مبعوثا دوليا إلى ليبيا وذلك بعد نحو عام من استقالة الوسيط السابق.

وشغل كوبيس خلال مسيرته المهنية منصب مبعوث الأمم المتحدة في العراق بين 2015 و2018، بعدما شغل مناصب مماثلة في أفغانستان من عام 2011 إلى عام 2015.

كما عين وزيرا لخارجية بلاده من 2006 حتى 2009، وكان أيضا أمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لست سنوات من 2005 إلى 2011.

ويجيد كوبيس السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يلم بالفرنسية.

وسقطت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وفي أكتوبر تشرين الأول وافق الطرفان الرئيسيان في الصراع الليبي، وهما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد، على وقف إطلاق النار.

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