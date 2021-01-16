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تونس... قاض يحاول الانتحار في السجن بعد إبلاغه عن قضية فساد

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ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن المحامية منجية بلحاج أن منوبها القاضي المكي بن عمار، الذي عرف بتبليغه عن الفساد في قضية القمح المسرطن وفساد عدد من القضاة، حاول الانتحار داخل سجنه وتعرّض للتعذيب.

© AFP 2020 / KENZO TRIBOUILLARD

وحمّلت المحامية القضاء ووزير العدل وإدارة السجون مسؤولية ما حدث لابن عمار مبينة أنه تم إعلام موكلها عمدا بخبر وفاة والده  ليدخل اثر ذلك في انهيار عصبي ، تعكرت على اثره  حالته الصحية  خاصة وانه دخل  في إضراب جوع وحشي منذ أيام.

وبينت أن منوبها  دخل في إضراب جوع  بعد إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقه على خلفية كشفه قضايا فساد أهمها ملف القمح المسرطن.

وكانت التونسية قد أعلنت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، التوصل إلى اتفاق مع القضاة ما يمهد لإنهاء إضراب استمر لأكثر من شهر وتسبب في شلل بالمحاكم التونسية.

وأعلن ممثلون عن النقابة الوطنية للقضاة والحكومة في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، عن نقاط الاتفاق التي تتضمن أساساً دعم استقلالية القضاء وفق المعايير الدولية.

وأعلنت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري التي وصفت الاتفاق بـ"التاريخي"، عن استئناف العمل في المحاكم، وقالت في المؤتمر الصحفي "وجدنا اليوم آذاناً صاغية وتوصلنا إلى اتفاق مع الحكومة يجسد الإرادة الحقيقية للقضاة التونسيين في بناء قضاء مستقل وإرادة الدولة في دعم استقلال القضاء".

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