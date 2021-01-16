أخبار عاجلة

باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016 -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس -
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد -
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

نجل جمال عبد الناصر يوجه رسالة إلى والده بشأن ...

Print

وأكد نجل عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، أن الرئيس حقق في خلال الست سنوات الماضية قفزات كبيرة كان يحلم بها لمصر.

© AFP 2020

وقال عبد الحكيم عبد الناصر موجها حديثه إلى والده الراحل: "لقد حققت في خلال 6 سنوات قفزات كبيرة من التي كنت تحلم بها لهذا الوطن العظيم".

وأردف: "لقد أصبحنا اليوم نقوم بالإنجازات بإرادة مصرية خالصة وبإحساس نابع من داخلنا، وليس من منطلق أنه مطلوب مننا القيام بواجباتنا".

وتابع لوالده: "وحشتنا جدا، شعبك وأبنائك الملايين في مصر والعالم العربي بخير الحمد لله".

وكشف عبد الحكيم عبد الناصر في مداخلته الهاتفية مع البرنامج التلفزيوني "حقائق وأسرار" أن والده الراحل كان حريصا طوال الوقت على قراءة شكاوى المواطنين والرد عليها، مضيفا أنه فوجئ في خلال الـ50 عاما الماضية بالعديد من الأشخاص الذين يخبروه أن والده رد بالفعل على رسائلهم وشكواهم.

وقال إنه لا يتذكر أنه دخل على والده في يوم من الأيام بالمنزل، سواء في المكتب أو غرفة النوم ووجده يستجم أو في راحة، وإنما كان دائما ما يجده إما في مقابلة أو وهو يقرأ شكاوى المواطنين على وجه الخصوص.

ويتزامن الاحتفال بالذكرى الـ103 لميلاد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر مع ذكرى مرور 50 عاما على افتتاح مشروع السد العالي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

بالمواعيد وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مواعيد وأرقام عمارات.. إجراءات استلام شقق سكن مصر في القاهرة الجديدة

مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جاري فحص الفيديو

مقطع متداول لشخص يعري رضيعة بالشارع ويحاول حرقها.. ومصادر أمنية: جاري فحص الفيديو

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

مصرع قائد الأكاديمية البحرية بطرابلس في حريق إثر انفجار مخزن للذخيرة

شبكة عيون الإخبارية