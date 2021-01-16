القبض على إنجي خوري بتهم التشهير ودخول لبنان "خلسة"

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وقالت المصادر لصحيفة "الرأي اليوم" إن خوري،​​ واسمها الحقيقي نجوى خليق الله، تم توقيفها من قبل الأمن الجنائي السوري في محيط منطقة المزة، بعد دعوى قضائية رفعتها ضدها الفنانة اللبنانية شيراز.

وحركت شيراز دعاوى قضائية ضد خوري في لبنان وسوريا، بعد هجومها الأخير عليها والتشهير بها، إثر تحالف إنجي خوري مع الفنانة اللبنانية قمر.

وأمرت النيابة العامة في سوريا بجلب إنجي خوري للتحقيق معها، لكنها لم تتجاوب مع التبليغات التي وصلتها. على أمل أن تنقذها أي وساطة من هذا الامر.

وتقول مصادر إن وكيل الفنانة اللبنانية القانوني تابع القضية عن كثب، حتى تم توقيف أنجي خوري​ ونقلها إلى أحد المقرات الأمنية للتحقيق معها. وفي حال ثبوت موضوع خروجها من سوريا الى لبنان بطريقة غير شرعية، فسوف تواجه السجن لمدة 6 أشهر على الأقل.

وكانت إنجي خوري قد لفتت الأنظار عام 2019 عندما أوقفت قوى الأمن الداخلي اللبناني، الفنان آدم، بعد دعوى رفعتها خوري بتهمة الخطف والضرب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "الفنانة السورية لم تتنازل عن دعواها ضده، على عكس ما أشيع، وبخلاف ما فعلته الفنانة اللبنانية قمر".

وكانت خوري اتهمت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الفنان اللبناني بخطفها ونقلها إلى منطقة صبرا، حيث احتجزها وفق ما قالت، لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب.