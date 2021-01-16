5 ملايين جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بأبو زنيمة في جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تطوير شبكات توزيع التيار الكهربائي بمدن المحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ في تصريح له اليوم السبت، أنه جاري تطوير شبكات توزيع الكهرباء بمدينة أبوزنيمة، والقرى والوديان التابعة للمدينة كمرحلة أولى بتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، لتطوير وتحسين أداء شبكات التوزيع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح محمد حسن، رئيس مدينة أبو زنيمة أنه جرى توفير كشك توزيع كهربائي ومحول كهربائي لتدعيم شبكات الإنارة بالمدينة، وجاري إنارة طريق مدخل المدينة بطول 9 كيلو مترات، بداية من المدينة حتى منطقة الكيلو 9.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جاري تزويد الطريق بـ170 عمود إنارة جديد جهد متوسط، إضافة إلى رفع كفاءة 72 عمود إنارة جهد متوسط، وتطوير شبكة توصيل التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية الواعدة على أرض المحافظة.