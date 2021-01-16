"المرأة الخفاش" تتحدث عن العائل الوسيط المُحتمل لفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

بكين- أ ش أ:

قالت عالمة فيروسات صينية بمعهد "ووهان" لعلم الفيروسات، شي تشنغ لي، إن حيوان "المنك" يمكن أن يكون المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، داعية إلى مزيد من البحث ودراسة عينات من الحيوانات المشتبه في أنها العائل الوسيط لتحديد كيفية وتوقيت انتقال الفيروس إلى البشر.

وأضافت تشنغ المعروفة بلقب "المرأة الخفاش" بسبب أبحاثها الممتدة لسنوات حول الخفافيش والفيروسات - في مقال نشرته صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية - أن الدراسات والتحليلات التطورية لجينوم الفيروس من الخفافيش وحيوان البنغول تشير إلى أن المزيد من التحور سواء في العائل الوسيط الحيواني أو في البشر حدث قبل أن يتسبب الفيروس في وباء كوفيد-19، ما يرجح أن حيوانات، مثل المنك، ربما تكون المضيف المحتمل الأول لفيروس كورونا.

وتابعت أنه - وفقا لمنظمة الصحة العالمية - تم الإبلاغ عن إصابات بالمرض مرتبطة بمزارع المنك في 8 دول، من بينها: هولندا، فرنسا، إيطاليا، والولايات المتحدة، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسة والبحث حول احتمال أن يكون حيوان المنك هو العائل الوسيط الذي انتقل عن طريقه الفيروس إلى الإنسان.

وكان خبراء من منظمة الصحة العالمية وصلوا يوم الخميس إلى مدينة ووهان (المركز السابق لتفشي الفيروس في الصين)؛ لإجراء تحقيق بشأن مصدر فيروس كورونا في زيارة هي الثالثة من نوعها منذ تفشي الوباء.