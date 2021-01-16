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باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا"
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:56 صباحاً
ترامب يأمر برفع السرية عن وثائق التحقيقات الفدرالي بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:39 صباحاً
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:22 صباحاً
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:22 صباحاً
تقرير: مقتل 3 وجرح 4 في حريق بالأكاديمية البحرية في طرابلس
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:22 صباحاً
وول ستريت جورنال: ترامب يبحث تشكيل حزب سياسي جديد
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:22 صباحاً
الصحة العالمية: ضغوط شديدة على موارد المستشفيات في الأمريكتين بسبب كورونا
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الأربعاء 20 يناير 2021 06:22 صباحاً
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام
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الأربعاء 20 يناير 2021 05:52 صباحاً
أمطار غزيرة وعودة الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام
-
الأربعاء 20 يناير 2021 05:18 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
هذا ما ينتظر ترامب.. مؤرخ يتوقع مصير رئيس أمريكا الـ45
فيديو
cnn arabic
السبت 16 يناير 2021 12:16 مساءً
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