تعيين 599 شابًا وتجهيز منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بدمياط

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دمياط- محمد إبراهيم:

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن وزارة القوى العاملة وافقت على تعيين 599 شابًا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل.

وأضافت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن المديرية صرفت منح للرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، بلغت 13 ألفًا و655 جنيهًا لـ19 عاملًا من المسجلين بالمنظومة، كما يجري تجهيز منحة المولد النبوي الشريف لصرفها لتلك الفئة.

وأسفر التفتيش على المنشآت في المحافظة، عن تحرير 63 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 17 مذكرة غلق إداري، فضلًا عن تلقي 22 شكوى.