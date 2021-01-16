طقس مشمس بالإسكندرية في خامس أيام نوة الفيضة الكبرى– صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، اليوم السبت، طقسًا مستقرًا، وسطعت الشمس معظم الفترات واستقرت سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، في خامس أيام نوة "الفيضة الكبرى".

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ "نوة الفيضة الكبرى" يوم 12 يناير، وتستمر 6 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية تجري بصورة طبيعية في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، تحسبًا لهطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.