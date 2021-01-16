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أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب.. وتنفيذ 124 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

11:49 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات)، وضبط 1 قضية، في مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

وفي مجال الأمن العام، ضبط 52 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي)

كما نجحت الحملات ضبط 1680 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 208 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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