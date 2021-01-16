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مصادرة 40 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين

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مصادرة 40 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين مصادرة 40 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين

مصراوي Masrawy

11:41 ص السبت 16 يناير 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت الجهود عن ضبط 40 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين ومن أبرزها: عن ضبط 7 طن "أسماك مُجمدة مستوردة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة كفرالشيخ .

كما ضبط (2,64 طن "أسماك – كبدة مُجمدة") بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية .وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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