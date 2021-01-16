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الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه

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الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه السعودية الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه

مصراوي Masrawy

11:42 ص السبت 16 يناير 2021

أبوظبي- أ ش أ:

أدانت الإمارات بشدة محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، استهداف بثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، السبت - تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مشيرة إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي.

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