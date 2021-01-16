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الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة

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الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة
أكدت الوقوف مع في صف واحد ضد كل تهديد يمسّ أمنها

الإمارات تدين بشدة إطلاق الحوثيين طائرات مفخخة باتجاه المملكة

أعربت دولةُ الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المملكة العربية السعودية، من خلال ثلاث طائرات مفخخة من دون طيار، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجدّدت دولةُ الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامنَها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة، والوقوف معها في صف واحد ضدّ كل تهديد يمسّ أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الهجمات يوضّح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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