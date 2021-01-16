يختلف عن الأعوام السابقة.. الأرصاد تعلن التنبؤات الفصلية للشتاء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية كما أننا لم نشهد برودة شديد أو أمطار خلال فصل الشتاء الحالي مثل الأعوام السابقة.

وأضافت شاكر، في تصريحات تليفزيونية، أن التنبؤات الفصلية للشتاء الحالي أكدت أنه أكثر دفئا من الأعوام السابقة، لافتة إلى أنه بالرغم من حالة الدفء من الوارد أن تتغير الأحوال الجوية في أي وقت، ويمكن اكتشاف ذلك قبلها بـ72 ساعة وتكون دقيقة بنسبة 95%.

وتابعت: "الحرارة انخفضت الأسبوع الحالي مقارنة بالماضي بواقع حوالي 6 درجات، حيث اختفت الشبورة تماما بسبب نشاط الرياح".

وأكدت أننا سنشهد اليوم السبت وغدا الأحد نشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة، موجهة تحذير للسائقين على الطرق بتوخي الحذر والقيادة بهدوء لانخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، أن الأمر لن يتطور إلى عواصف ترابية، ومن المتوقع أن تكون مماثلة لما شهدته البلاد يومي الأربعاء والخميس السابقين.