محافظة القاهرة: إزالة جميع العقارات القريبة من كوبري السيدة عائشة بحي الخليفة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

تابعت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال الإزالات الجارية بالقرب من كوبري السيدة عائشة بحي الخليفة.

وقالت عبدالمنعم، إن هذه الإزالات تأتي لاستكمال خطة التطوير والتي تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية للارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راق بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضاري وبعيدا عن العشوائيات التي يمثل الاستمرار بها خطرا كبيرا.

وأوضحت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال الإزالة بشكل نهائي وقد تم تسكين 112 أسرة فور الإزالة بحي الأسمرات بوحدات بديلة مجهزة خلال أيام الإزالة على التوالي، كما تم إزالة 20 محلا وتسكينهم على الفور بوحدات بديلة بسوق التونسي الحضاري الجديد.

كما تم هدم جميع العقارات بمنطقة السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح، تحت إشراف من اللواء عارف عبدالعزيز وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحي الخليفة والمنطقة الجنوبية.

ووجهت عبدالمنعم، بسرعة الانتهاء من إزالة ناتج الإزالة في أسرع وقت ممكن وإزالة أي شيء من شأنه عرقلة أو تعطيل حركة السير للمشاة والسيارات.