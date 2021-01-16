تصوير جوي.. النقل تنشر أحدث صور لتوسعة الطريق الدائري

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والتقدم في سير الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المصرية للمساحة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للأراضي والعقارات الواقعة في نطاق نزع الملكية المطلوبة لأعمال التطوير، وكذلك معدلات تنفيذ أعمال التطوير والصيانة الشاملة لطريق بطول 106 كم.

بدأت الجولة بمتابعة معدلات التنفيذ في المسافة من نفق سعد الدين الشاذلي حتى طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، وجار إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج، بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

وتابع الوزير أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات رصف من تقاطع إسكندرية الزراعي إلى محور 26 يوليو، بطول 15 كم، والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم، وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم، ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات؛ وحيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد؛ حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد.

وتفقد وزير النقل أعمال رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاي ماست؛ حيث تم البدء في المسافات من السلام إلى المرج، ومن المريوطية حتى نفق سعد الدين الشاذلي، مرورًا بالأوتوستراد.

وأكد الوزير، خلال جولته، ضرورة مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كل الأعمال والبدء الفوري في أعمال التطوير بأية منطقة تتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية في القطاعات الأخرى، وكذلك ضرورة تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة، والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري، والاهتمام بأعمال النيوجرسي، مشيرًا إلى ضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل.

وأضاف وزير النقل أن المواطن المصري بعد الانتهاء من كل أعمال التطوير سيجد طريقًا بمواصفات عالمية؛ خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية بالقاهرة الكبرى؛ حيث يمر عليه ما يقرب من 213 ألف سيارة يوميًّا، لافتًا إلى أن أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدميه واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلات وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات؛ خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للطريق الدائري الذي يربط بين كل محاور الطرق السريعة والرئيسية المتجهة من القاهرة إلى محافظات الجمهورية.