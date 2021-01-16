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استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية "اقتحام الكونجرس"

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استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية "اقتحام الكونجرس" استقالة وزير الصحة الأمريكي على خلفية "اقتحام الكونجرس"

مصراوي Masrawy

11:33 ص السبت 16 يناير 2021

واشنطن- أ ش أ:

أفادت "سي إن إن" باستقالة وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس.

وكتب عازار - في خطاب استقالته الذي حصلت عليه "سي إن إن" بتاريخ 12 يناير الجاري - أن الأعمال والخطابات التي تلت الانتخابات، خاصة خلال الأسبوع الماضي، تهدد بتشويه إرث هذه الإدارة، وأن الهجمات على مبنى الكابيتول كانت اعتداء على ديمقراطيتنا وعلى تقاليد الانتقال السلمي للسلطة التي كانت الولايات المتحدة أول من جلبها إلى العالم.

وأضاف الوزير "نظرا إلى استمرار تفشي الوباء، والحاجة المستمرة لإيصال اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأمريكي، وضرورة ضمان الانتقال السلس إلى إدارة جو بايدن، فقد قررت أنه من مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم أن أبقى في منصبي حتى نهاية ولاية" هذه الإدارة.

وناشد عازار، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، بمواصلة إدانة أي شكل من أشكال العنف وبمطالبة عدم محاولة أي شخص تعطيل أعمال تنصيب الرئيس جو بايدن في واشنطن أو أي مكان أخر، ودعم الانتقال السلمي للسلطة في 20 يناير الحالي.

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