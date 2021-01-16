"الأمن العام": ضبط 219 تاجر مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 188 قطعة سلاح ناري، و219 قضية مخدرات، وتنفيذ 78181 حكم قضائي متنوع.

وأسفرت جهود رجال الأمن في ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 5 متهمين ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، و26 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و297 دراجة نارية مخالفة، و25539 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.