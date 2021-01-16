خلال حملة أمنية.. ضبط 17 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في أسيوط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لاستهداف دائرة مركز شرطة ديروط، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة، والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 17 متهمًا، وبحوزتهم (5 بنادق آلية وكمية من الطلقات من ذات العيار – 6 فرد خرطوش وكمية من الطلقات من ذات العيار – 3 سلاح أبيض – مسدس – فرد روسي محلى الصنع – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر البودرة – 2 ميزان – عدد من الهواتف المحمولة – مبالغ مالية)، وكذا تنفيذ (2) أحكام قضائية متنوعة.

بمواجهتهم اعترفوا بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطي والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.